İzmit Belediyesi inşaat ustası istihdam edecek
İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere inşaat ustası alımı yapılacak.
İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere inşaat ustası alımı yapılacak.
İzmit Belediyesi, bünyesinde görev alabilecek çalışma arkadaşları arıyor. Belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, inşaat ustası alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler 20 Ekim Cuma gününe kadar başvurularını internet sitesi üzerinden yapabilecek. Bilgileri ve belgeleri eksik olan adaylar mülakata davet edilmeyecek.