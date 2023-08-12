İzmit Belediyesi iş yeri kiralama ihalesi yapacak

İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki 327 metrekarelik iş yeri alanı için açık teklif usulüyle ihale yapacak.

İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi Seymen Caddesi Terminal Karşısında bulunan 327 metrekarelik iş yeri alanı için kiralama ihalesi yapacak. Aylık 50 bin TL muhammen bedel üzerinden 24 Ağustos Perşembe günü yapılacak ihale, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek, en geç 23 Ağustos Çarşamba saat 16.00’ya kadar ihale zarflarını teslim etmeleri gerekiyor.