İzmit Belediyesi kenti güzelleştirmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'ta vatandaşların keyifli zaman geçirip dinlenebileceği park alanı inşa etti.

İzmit Belediyesi kenti güzelleştirmeye devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta vatandaşların keyifli zaman geçirip dinlenebileceği park alanı inşa etti.

"Daha yaşanabilir bir İzmit" vizyonu ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta vatandaşların dinlenebileceği park alanı inşa etti. Toplam 290 metrekare alanda yapılan çalışmada 70 metrekare mineral parke döşemesi, 220 metrekare yeşil alan için ise bitkilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca bölgeye 2 yay pergola konularak oturma alanları oluşturuldu. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.

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