İzmit Belediyesi'nin 2 yardım tırı afet bölgesine ulaşmak üzere

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından yardım kampanyası başlatan İzmit Belediyesi, vatandaşlar tarafından ulaştırılan yardım malzemelerinin yer aldığı 2 tırı afet bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremin ardından İzmit Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Farklı yardım toplama merkezlerinden alınan malzemeler Yunus Emre Kültür Merkezi yardım noktasında toplandı. Isıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere bot ve mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, hijyenik ped, termal içlik, (her yaş ve cinsiyete göre), kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat ve iç çamaşırı arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener ve teknik ekipman dün gece saatlerinde Kahramanmaraş’a gönderildi.

İzmit Belediyesi Arama Kurtarma (İZBAK) ekipleri de AFAD tarafından Kahramanmaraş’ın Kırıkhan ilçesine yönlendirildi. 10 kişiden oluşan İZBAK ekibi, ilçede enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına dahil oldu.