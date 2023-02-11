İzmit Belediyesi'nin 42'nci yardım aracı yola çıktı

İzmit Belediyesi ve İzmit halkının el birliği ile hazırladığı yardım malzemeleri araçlara yüklenerek afet bölgesine doğru hareket ediyor. Geçtiğimiz gece itibariyle toplam 42’nci yardım aracı da bölgeye hareket etti.

İzmit Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler gönüllü vatandaşlarla birlikte yardım toplama merkezlerinde oluşturdukları paketleri el birliğiyle araçlara yüklüyor. Yaşanan felaket sonrasında evleri yıkılan ve kış şartları nedeniyle zor günler geçiren afetzedelerin yanında olan İzmit Belediyesi ve İzmit halkının yardım araçları, bölgeye uğurlanmaya devam ediyor. ‘Sizi en iyi biz anlarız’ yazılı pankartların bulunduğu araçların 42’ncisi de gece saatlerinde deprem bölgesine doğru uğurlandı.