İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu yaşam alanı faaliyete başladı

Depremin ilk gününden bu yana bölgede yardım çalışmaları yürüten İzmit Belediyesinin Kahramanmaraş’ta kurulumunu tamamladığı Çadır Yaşam Alanı faaliyete başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hızlıca harekete geçen; ilk günden bu yana bölgedeki yaraları sarmaya çalışan İzmit Belediyesi 6 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ta çadırkent kurulumunu tamamlayan İzmit Belediyesi, depremzedeleri Çadır Yaşam Alanı’nda ağırlamaya başladı.

“Burada olmaya devam edeceğiz”

Bölgedeki çalışmaları yürüten Koordinatör Birol Sağlam, “İzmit Belediyesi olarak depremin ilk gününden bu yana 6 farklı noktada İzmit halkının da desteğiyle bölgede hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ta çadırkentimiz faaliyete geçmiş durumda. Çadır Yaşam Alanımızda çocuk kreşimiz, Çınar Akademimiz ve 2 adet eğitim konteynerimiz mevcut. Bu eğitim konteynerlerinde üniversite öğrencilerine eğitim maksatlı destek verilecek. 2 tane sağlık konteynerimiz mevcut. Bu sağlık konteynerlerimizde kadın ve çocuklarımız için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle vereceğimiz hizmetler olacak. Çadır Yaşam Alanımızda kendi öz kaynaklarımızla imal ettiğimiz 15 adet duş, 25 tuvalet mevcut. Ayrıca kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız oturma gruplarımız var, çocuk oyun parkımız var. Elimizden geldiğince depremzedelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.