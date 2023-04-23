İzmit Belediyesi'nin yaşam alanında 23 Nisan coşkusu

İzmit Belediyesinin Adıyaman’da inşa ettiği çadır yaşam alanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Kahramanmaraş dahil 10 ilde meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmit Belediyesi, Adıyaman’da kurduğu çadır yaşam alanında da faaliyetlerini sürdürüyor. Alanda depremzede çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doya doya yaşadı.

Okulların kapalı olması sebebiyle çadır yaşam alanında düzenlenen 23 Nisan törenleri, İstiklal Marşı ile başladı. ‘Deprem 23 Nisan’ı Kutlamaya Engel Değil’ sloganı ile gerçekleşen törenlere CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve eşi de katıldı. Resim yarışması, şiir okuma etkinlikleri ve Tiyatro 262 ekibinin gösterileri gibi birçok etkinliğe sahne olan 23 Nisan kutlamalarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Törenler sonunda resim yarışmasında dereceye giren Ela Azra Akın, Mert Özkan Yalçın, Eda Sekman, Toprak Küçükboğa’ya ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Abdurrahman Tutdere, "Bu çadır kentin inşasında ve deprem sonrasında bize bu ortamı sağlayıp bizi yalnız bırakmayan, bu çocukların annesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de selam gönderiyoruz. Fatma Başkan iyi ki varsın. Sen bu çocukların hepsine annelik yaptın. Şehrim adına size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Sizin bayramınızı kutluyorum" dedi.