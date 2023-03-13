İzmit Belediyesi Pazarcık'ta yaraları sarmak için çalışıyor

İzmit Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları el birliği ile sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eksikleri yerinde tespit ediyor. Başkan Hürriyet’in ardından İzmit Belediyesi yöneticileri de bölgeye giderek, depremzedelerin ihtiyaçlarının tespiti çalışmaya başladı.

İzmit Belediyesi Koordinatörü Eray Bodur, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesindeyiz. Pazarcık’ta yaklaşık 25 gündür çadır kentte depremzede vatandaşlarımıza hizmet verirken, aynı zamanda mobil aracımızla diğer mahallelerde konaklayan depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Burada 600 kişi yaşamakta. 400 depremzedeye de mobil olarak hizmet götürüyoruz. Aşevimizdeki yemek menümüzü haftalık olarak belirliyoruz" dedi.

"Sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmetimiz var"

Aşevi kurduklarını da ifade eden Bodur, "Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in ilk günden bu yana gerçekleştirdiği özverili çalışmalar ile çok rahat ve sağlıklı bir ortamda vatandaşlarımıza yemek üretimi yapıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmetimiz var. Günlük bin kişilik yemek üretimimiz var. Endüstriyel mutfak dolaplarımız mevcut. Aşevimizin dışında da 3 adet depomuz mevcut. Depolarımızda kuru gıda, et ve sebze bulundurma gayretindeyiz. Ayrıca bölgeden gelen yardımlar var. Onları da organize ediyoruz. Hem çadır kentte bulunan hem de Pazarcık’ın diğer mahallelerinde barınan depremzedelere çalışma arkadaşlarımızın özverileri ile hizmet veriyoruz. Yaraları el birliği ile sarmak için bütün gayretimizi buradaki depremzede vatandaşlarımız için göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.