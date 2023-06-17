İzmit Belediyesi sınava giren gençleri yalnız bırakmadı

Üniversite sınavına giren adayları yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, okul önünde öğrencilere kek ve meyve suyu ikram ederek başarılar diledi.

İzmit Belediyesi, milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek olan YKS’nin ilk basamağı olan TYT’de gençleri yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinde okulların önünde stant kurarak gençlerin ve ailelerin yanında olan İzmit Belediyesi ekipleri, tüm adaylara su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Gençlerin heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, yarın gerçekleştirilecek AYT - YDT sınavında da gençleri okullarda karşılayacak.