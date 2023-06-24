İzmit Belediyesi vatandaşlara 40 bin kurban poşeti dağıttı
İzmit Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların etlerini muhafaza etmenleri için 40 bin kurban poşeti dağıttı.
İzmit Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların etlerini muhafaza etmenleri için 40 bin kurban poşeti dağıttı.
Modern Hayvan Pazarına ring servisi, kurbanlıkların sıhhi kontrolü, saha temizliği, kurban atık çukuru hizmetlerini sürdüren İzmit Belediyesi son olarak vatandaşlara kurban poşeti dağıttı. Zabıta ekipleri; çevre kirliliğini önlemek, kötü kokunun önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık etlerini muhafaza edebileceği 40 bin kurban poşeti dağıttı.