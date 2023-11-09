İzmit Belediyesinin projeleri Tıp Fakültesinde anlatıldı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli doktorlarla bir araya gelerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projelerin sunumunu gerçekleştirdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Özellikle öğrencilere yönelik olarak hizmetlerimizin de daha fazla bilinmesini istiyoruz. İnsanlar bilsin ki hayata geçirdiğimiz projeler anlam kazansın, amacına ulaşsın" dedi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, birçok projeye katkı sunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan doktorlar ve ilgili servislerin sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, insan odaklı hizmetler ve projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

"Doğru yöntemler ve bilimsel tekniklerle ilerlemeye çalışıyoruz"

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "4 buçuk yıllık görev sürecimizde farklı gruplara özellikle dezavantajlı gruplara ciddi hizmetler sunduk, sunuyoruz. Bu hizmetlerin nitelikli olması adına üniversitede kıymetli bölüm başkanlarımızın da destekleriyle profesyonelce çalışıyoruz. Doğru yöntemler ve bilimsel tekniklerle ilerlemeye çalışıyoruz. Sonuçta bir belediyeyiz ve bir üniversite kadar akademik bilgiye sahip personel kapasitemiz yok. Bu yüzden biz üniversitemizden destek almayı çok önemsiyoruz. Verdiğimiz hizmetler insanın hayatına dair, sosyal yaşamına dair veya sağlığına dair olabiliyor. Alzheimer Yaşam Evi’nde, Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde üniversiteden çok kıymetli hocalarımızın desteğiyle, onların bizleri bilimsel anlamda yönlendirmeleriyle hizmet veriyoruz. Bu yaptığımız işler insan sağlığında olumlu etkiler oluşturabiliyor mu, sosyal yaşamında standartlarını yükseltebiliyor mu diye ciddi kafa yoruyoruz. Bu hizmetlerimizi duyurabilmek için de çok uğraşıyoruz. Kocaeli’de muhalefet olarak tek belediyeyiz. Bazı medya kuşatmaları nedeniyle yaptığımız hizmetleri duyurmakta zorlanabiliyoruz. O yüzden üniversitemiz dahil birçok kurum ve kuruluşla paydaşlık yapmaya çalışıyoruz. Bu iletişim gücüyle birlikte milletimiz yaptığımız hizmetleri bilmeli ki bunlardan faydalanabilsin" dedi.

"İnsanlar bilsin ki hayata geçirdiğimiz projeler anlam kazansın, amacına ulaşsın"

Özellikle öğrencilere yönelik hayata geçirdikleri çalışmaların bilinmesini istediğini ifade eden Hürriyet, "İnsanlar bilsin ki hayata geçirdiğimiz projeler anlam kazansın, amacına ulaşsın. Sizlerin de fikirleriyle hizmetlerimi daha da zenginleştirerek artırmak istiyoruz. Alanımız hassas bir alan. İnsan hayatı ve sosyal yaşam standartları söz konusu. Bu yüzden biz alanında uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.