İzmit Belediyespor- Botaş Gelişim maçının ardından

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 1.maçında BOTAŞ Gelişim’i 69-54 mağlup eden İzmit Belediyespor’un başantrenörü Fırat Okul maçın ardından oyunu ve play-off serisini değerlendirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde play-off yarı final serisi birinci maçını rahat oyunla farklı kazanan İzmit Belediyespor’un başantrenörü Fırat Okul maçın ardından değerlendirmede bulundu. Tribünleri dolduran yaklaşık üç bin kişinin büyük sevinç yaşadığı karşılaşmanın ardından henüz hiçbir şeyin bitmediğinin altını çizen Okul “İyi mücadele edip kazandık. Konuştuğumuz şeyleri tam olarak yapamadığımız için oyun kopmadı. Dirençliydik ve ayakta kaldık. Kendi saha avantajımızı da kullandık. Fakat uzun bir süreç bizi bekliyor. Seride 3 galibiyet almamız gerekiyor. Gevşemememiz ve bu bir final maçıymış gibi bakmamamız gerekiyor” dedi.

“Gelişim takımları Süper Lig’e çıkamadığı için play-off’ta olmamalı”

Statü gereği Süper Lig’e çıkamayacak gelişim takımlarının play-off oynamaması gerektiğini sezon başında da belirttiklerinin altını çizen başantrenör Okul, “BOTAŞ; genç ve iyi oynayan çocuklardan kurulu. Bu sporcu grubu A takımda da, genç takımda da oynuyor. Gerçekten gelecek vaat eden isimlerden oluşuyor. Fakat gelişim takımları prosedüre göre tecrübe kazanmak zorunda. Play-Off’ta finale kalsalar dahi Süper Lig’e alınmayacaklar. Bizler sezon başında bu takımların play-off oynamaması gerektiğini belirtmiştik. Ortada bir haksızlık olabilirdi. Dahası bu çocuklar olmuşlar ve her biri kaliteli. Fazlasını oynamaya başladılar. Bu da sporcuları mental ve fiziksel açıdan yormaya başladı. Naçizane fikrim; gelişim takımları play-offta olmazsa kimseye bir haksızlık olmaz. Mesela BOTAŞ – Fenerbahçe maçı oynandığında ikisi de çıkamıyor ve yarı finalde elediği iki takım arasında ligde üstte kalan Süper Lig’e alınıyor. Biz ligi üçüncü bitirdiğimiz için her şartta yukarıdayız” şeklinde konuştu.