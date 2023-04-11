İzmit Belediyespor - Boğaziçi Basketbol maçının ardından

Türkiye Kadın Basketbol Ligi (TKBL) Play-Off Çeyrek Final birinci maçını Tourism & Boğaziçi Basketbol’a karşı son saniyelerde 72-70’lik kazanan İzmit Belediyespor’un başantrenörü Hasan Fırat Okul ve maçın yıldız oyuncusu Deniz Aygül oyunu değerlendirdi.

Play-Off çeyrek final ilk maçında Tourism & Boğaziçi Basketbol’u 72-70 mağlup eden İzmit Belediyespor başantrenörü Hasan Fırat Okul, "Artık burada bir favori yok. Sahaya çıkıp mücadele eden, kazanmak için oynayan, akıllı oynayan kazanıyor. Karşı taraf gerçekten tecrübeli oyunculara sahip. Geniş kadromuz olsa da, öyle görünse de tecrübe olarak geride kalıyoruz, özellikle gardlar konusunda. Bugün bir şekilde yolunu bulup maçın sonunu iyi oynama fırsatı bulduk. Bir haftadır çalıştığımız şeylerden sayı yiyince, hücumda yapmamız gerekenleri çalışıp sahada uygulayamayınca antrenör olarak isyan etmekten başka şeyiniz kalmıyor. Bile bile lades oluyor. O çok üzüyor, bu da bizi çok yoruyor. Finale geldiğimiz zaman; maçı kazanmak, evimizdeki avantajı değerlendirmek bizim için çok değerliydi. Şimdi play-off’un kalan maçlarında kadronun genişliği ne kadar değerli onu göreceğiz. Çünkü bir maçlık oynamayacağız. 3 günde bir maçlar olacak. Kadronun derinliği, katkıda bulunacak oyuncuların varlığı çok önemli. Evimizde kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Herkesin desteğini istiyoruz"

Son beş dakikalık bölümdeki baskıyı değerlendiren Okul, "Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte tek yürek olduk. Zaten istediğimiz bu, olması gereken bu. Hep beraber aile olmak zorundayız. Sonuçta bu şehrin takımı. Herkesin desteğini istiyoruz. Hem sahada baskı uygulamaya çalıştık, hem tribün baskısı. Aidiyet duygusu böyle başlıyor. Oyuncu da motivasyonu sağlıyor. Kendini gaza getirebiliyor. Oyuncunun agresifliğini tribünler gördüğü zaman onlar da o desteği veriyor. Oyuncularıma hep bunu anlatmaya çalışıyorum; ne kadar istediğinizi sahada gösterin ki insanlar da sizinle beraber olsun, arkanızdan gelsin. Bunu da son kısmında uyguladık. Herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Madem buradayız hedefimiz yukarda olmak zorunda"

Sezona ligde kalma arzusuyla başlayan ancak şampiyonluk iddiası ve play-off hedefleri hatırlatılan Fırat Okul, "Sezona son bir hafta kala kadroyu kurduk. 15 kişilik oyuncu grubundan takım çıkardık. ‘Play-off’a girelim de bir şekilde, hatta aman da düşmeyelim’ pozisyon varken, hedefimizi yüksek koyduk. Madem buradayız hedefimiz yukarda olmak zorunda. Başka şansımız yok. Hayatımda hiç 2. Lig’de koçluk yapmadım. 2. Lig’deyiz hedefimiz şampiyonluk olmalı. Bu yolda da ilerliyoruz. Sezon içinde destekler oldu. Başkanlarımız kırmadılar, sağ olsunlar. Ne bulabiliyorsak, takımı nasıl destekleyebiliyorsak o yolda gittik. En başında hazır oyunculardan bir takım kurup, bacak bacak üstüne atıp biz de şampiyon olmak isterdi" ifadelerini kullandı.

"Ne Amerikalılar gördük"

Son transferi Asiah Monet Jones’in elinden sakatlanmasına rağmen oyunu bırakmamasına dair soruya ise Okul, "Jones genç bir oyuncu. İlk defa Avrupa’da, Yunanistan’da oynadı. Son anda kadromuza kattığımız bir oyuncu. Çok atletik ve takımla aile ortamını kurabiliyor. Mücadeleyi bizimle birlikte verdi. Ne Amerikalılar gördük. ‘Elim acıyor’ deyip çıkabilirdi ama takımı yalnız bırakmadı. Bizimle oldu" yanıtını verdi.

"Kaybedeceğimizi hiç düşünmedik"

Yaklaşık 37 dakika sahada kalıp 22 sayı kaydeden ve özellikle son bölümdeki üst düzey performansıyla dikkat çekerek maçın yıldızı olan Deniz Aygül, "Son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadık. Çok güzel bir takımız. Bundan sonra da böyle devam edecek. İstanbul’da çok önemli maçımız daha var. Onu da yenip serimize devam etmek istiyoruz. Burada isimlerin çok önemi yok. Bugün ben çıkarım, yarın başka bir arkadaşımız çıkar. Bu bir takım oyunu. Oyun içinde kaybedeceğimizi hiç düşünmedik. Birbirimize olan inancımız tam. Arkamızda çok güzel fanlarımız ve başkanımızın desteği olduğu için takım olarak bunu devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. Son saniyeye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Burası çok farklı atmosfer ve tecrübe. Şu an her takım çok kuvvetli. Kadroların önemi yok, sahada oynadığınız kadar oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.