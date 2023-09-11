İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni kadrosu tanıtıldı

Süper Lig’de mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın lansman programında konuşan Başkan Hürriyet, "Takımın her bir oyuncusunun genç kızlara ilham verdiğini düşünüyorum. Gençlere hayallerini peşinden gitmeleri gerektiğini ve başarının cinsiyetle değil, azimle geldiğini gösteriyor. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sadece bir spor takımı değil. Aynı zamanda şehrimizin gururu, enerjisi ve geleceğidir. Bu takımın başarısı İzmit’in de başarısıdır" dedi.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın 2023-2024 sezonu öncesi lansman programı Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyespor Başkanı Yaşar Kardaş, takım başantrenörü Hasan Fırat Okul, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Haşmet Uçar, Yusuf Dilaver, KYÖD Başkanı Uğur Saral, sporcular, teknik ekip, yönetim kurulu ve sponsorlar katıldı.

Sporcuları tanıtarak kendilerine başarılar dileyen İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, "Geçen seneyi geride bıraktık. Bu sene Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefliyoruz. Geçen sene bir üst lige çıkamazsınız dediler ama başardık. İlk maçımızı 14 Eylül’de Orman Genel Müdürlüğü’yle Ankara’da oynayacağız. Yeni sezon hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon bizim için daha anlamlı olacak"

Bütün kulübün teknik heyetine ve geçmiş dönem oyuncularına teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kentimizin gururu ve kentimizi Süper Lig derecesinde temsil eden tek takım. Yeni sezona, yeni enerjiyle çok daha güzel beklentilerle başlayacağız. Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın dünyada gösterdiği başarı özellikle bunu cumhuriyetimizin 100. yılında yaşatması, sevincimizi daha da anlamlı kıldı. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’mız aynı voleybolda olduğu gibi bizlere İzmit’te bu güzellikleri yaşatacak. Hem belediyemizin hem de cumhuriyetimizin 100. yılı olması vesilesiyle bu sezon bizim için daha anlamlı olacak" diye konuştu.

"Başarının cinsiyetle değil, azimle geldiğini gösteriyor"

Takımın her bir oyuncusunun genç kızlara ilham verdiğini söyleyen Başkan Hürriyet, "Kızlara hayallerini peşinden gitmeleri gerektiğini ve başarının cinsiyetle değil, azimle geldiğini gösteriyor. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sadece bir spor takımı değil. Aynı zamanda şehrimizin gururu, enerjisi ve geleceğidir. Bu takımın başarısı İzmit’in de başarısıdır. Bu başarı onların yalnızca bir takım olmadıklarını, aynı zamanda birbirlerine olan inancın ve birlikte hareket etmenin, asla pes etmemenin güzel bir örneğini de geçtiğimiz sezonda hepimize gösterdiler. Ne yazık ki talihsiz bir süreçle süper ligdeyken bir alta düşmüştük ama vazgeçmedik" şeklinde konuştu.

"Nice zaferlere hep birlikte şahit olmayı temenni ediyorum"

Başarının tüm kapıları açtığını söyleyen Başkan Hürriyet, "Hayat sizi yere serebilir. O yerden kalkıp kalkmamak sizin tercihinizdir. Biz bir tercihte bulunduk ve dedik ki başarırız. İlçe belediye olmamız sebebiyle imkanımız sınırlı ama azmedersek, kararlı olursak ve tabii ki mücadele edersek başarırız. Ki kızlarımız sahada o mücadelenin en güzel örneği sergiledi. Vazgeçmemeyi gösterdiler. Bütün İzmit halkını o coşkuya ortak ettiler. Yeni sezonda Belediyespor Kadın Basketbol Takımımızın daha büyük başarılara imza atacağına inancımız tam. Takımımıza başarılar diliyorum. Nice zaferlere hep birlikte şahit olmayı temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Takımın başantrenörü Hasan Fırat Okul da "Kağıt üstünde ne kadar iyi olursak olalım sahada mücadele ve emek olmazsa istediğimiz şeylere ulaşamayız. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak ve playofflara girmek. İlk 8 içerisinde yer alıp adım adım yukarıya çıkmak istiyoruz. Transferlere baktığımızda kağıt üstünde bütçe olarak bizim üstümüzde olan takımlar var. Normalde ekiminin ikinci haftasında lig başlardı bu sene erken başladı. Şu an tüm takımlar eksik, biz tam takımız. Ancak bizde son haftada bir araya geldik. Tüm takımların zamana ihtiyacı var. Sürecin bizim lehimize ilerleyeceğini düşünüyorum. Güçlü bir kadro ile ilerlediğime inanıyorum" dedi.

"Yeterince kaliteli ve iyi oyunculardan kurulmuş bir takımız"

Takım kaptanı Özge Özışık ise "Takım playoff için kuruldu. Yeterince kaliteli ve iyi oyunculardan kurulmuş bir takımız. Takımım için sağlıklı sezon diliyorum. Sezon başından beri çalışmalarımız devam ediyor. Perşembe günü ilk maçımızı oynuyoruz. İnşallah sezonu galibiyetle başlarız" diye konuştu.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın 2023-2024 sezonu kadrosu ise şöyle:

"Özge Özışık, Ayşe Cora, Hande Kuzu, Derya Kavak, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız, Başak Altunbey, Dilara Tongar, Sierra Lashe Calhoun, Gergena İvanova, Khaalia Hillsman, Jaime Nicole Nared."