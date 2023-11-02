İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı ulusal ligde finalde

İzmit Belediyespor Kulubü Yüzme Takımı, elde ettiği başarılarla İstanbul'da düzenlenecek Ulusal Gelişim Ligi Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı ulusal ligde finalde
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İzmit Belediyespor Kulubü Yüzme Takımı, elde ettiği başarılarla İstanbul’da düzenlenecek Ulusal Gelişim Ligi Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarında boy gösteren İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı başarılı sonuçlar elde etti. Takım, 9 öğrenci 3-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan ulusal gelişim ligi final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman