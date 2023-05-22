İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Uygar Kurt xx, Nihat Kara xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 6, Eda Şahin xx 5, Deniz Aygül xx 7, Büşra Akgün x, Asiah Monet Jones xxx 16, Candide Öztürk xx 6 , Ezgi Manlacı xx 7, Nuran Tutsak x, Betül Pehlivan xxx 10
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş xxx 11, Çisem İncel x 4, Betül Kutlu x 2 , Özge Gonzalez xx 5, Ceyda Necmiye Bekar x 2, Egesu Kurtyemez x 2, Mikayla Amari Cowling xxx 21, Seda Tabakçı xxx 9, Sevgi Güleç xx
Başantrenör: Mithat Özciğer
1. Periyot: 12-11 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk Yarı: 25-25
3. Periyot: 37-42 (Antalya Güneşi lehine)