İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Uygar Kurt xx, Nihat Kara xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 6, Eda Şahin xx 5, Deniz Aygül xx 7, Büşra Akgün x, Asiah Monet Jones xxx 16, Candide Öztürk xx 6 , Ezgi Manlacı xx 7, Nuran Tutsak x, Betül Pehlivan xxx 10

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş xxx 11, Çisem İncel x 4, Betül Kutlu x 2 , Özge Gonzalez xx 5, Ceyda Necmiye Bekar x 2, Egesu Kurtyemez x 2, Mikayla Amari Cowling xxx 21, Seda Tabakçı xxx 9, Sevgi Güleç xx

Başantrenör: Mithat Özciğer

1. Periyot: 12-11 (İzmit Belediyespor lehine)

İlk Yarı: 25-25

3. Periyot: 37-42 (Antalya Güneşi lehine)