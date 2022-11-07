İzmit Belediyesporlu atletler Cumhuriyet Koşusuna damga vurdu

İzmit Belediyespor’un kadın atletlerinden Serra Sude Gökduman Cumhuriyet Koşusunda birinci, Zehra Baysal da dördüncü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği Cumhuriyet Koşusuna katılan İzmit Belediyesporlu atletlerden Serra Sude Gökduman, 350 yarışmacının yer aldığı 3000 metre koşusunda birinci olarak zirvede yer aldı. Serra Sude Gökduman ile birlikte 3000 metre yarışına katılan Zehra Baysal ise dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.