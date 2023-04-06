İzmit'in muhtarları iftarda bir araya geldi

İzmit Belediyesi, mahalle muhtarlarını Dernekler Yerleşkesi’ndeki iftar programında ağırladı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Halkımızın deprem bölgesine göndermek istediği yardımları koordine eden tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te görev yapan muhtarları Dernekler Yerleşkesi’nde konuk etti. İftar yemeğine katılan muhtarlara teşekkür eden Başkan Hürriyet, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölge halkının acılarını paylaşan ve yaraların sarılmasına katkıda bulunan muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

“’Sizi en iyi biz anlarız’ derken bu cümleyi boşuna söylememiştik”

İftar yemeği sonrası konuşan Başkan Hürriyet, “Her Ramazan ayında olduğu gibi siz değerli muhtarlar ve eşleriniz ile gelenekselleşen iftarımızı yapmak istedik. Birlikteliğin, paylaşmanın, aynı sofrada buluşmanın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün de soframızı sizlerle paylaştık. Paylaştığımız güzellikler ve iyilikler yıllar sonra hatırlanıyor. Davetimize eşleriniz ile icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 6 Şubat’ta meydana gelen ve Tüm Türkiye’yi yaralayan deprem felaketlerinde binlerce insanımızı kaybettik. Depremi yaşayan bir kent olarak ‘Sizi en iyi biz anlarız’ derken bu cümleyi boşuna söylememiştik. Halkımız deprem bölgesine yardım gönderebilmek için kenetlendi. Muhtarlarımız da yardımların hızlıca koordine edilmesi ve gönderilebilmesi için ofislerini açtılar. Bu dayanışma İzmit halkı adına önemliydi” dedi.

Öte yandan, yapımı tamamlanan Ambarcı Tepebaşı Cami’nin Kadir Gecesi’nde açılışının yapılacağı Başkan Hürriyet tarafından açıklandı.