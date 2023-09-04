İzmit'in reklam panoları Çınar Akademi'nin gurur tablosuyla süslendi

İzmit Belediyesi Çınar Akademi’de gördükleri eğitimle ODTÜ başta olmak üzere çeşitli üniversitelere yerleşen öğrenciler, kentin birçok noktasındaki reklam panolarında yerini aldı.

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, geçtiğimiz sene eğitim hayatına başladı. Çok kısa sürede kadrosunu alanında uzman isimlerden oluşturan Çınar Akademi sayesinde birçok öğrenci hayal ettiği üniversitelere yerleşme imkanı buldu. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı hedefleyen Çınar Akademinin gurur tablosu, kentteki billboardlarda yerini aldı. İzmit’in evlatlarının başarısı, vatandaşlardan da takdir topladı. YKS sonucunda ilk 2 bine bir, ilk 10 bine 2, ilk 20 bine 6, ilk 50 bine 9, ilk 70 bine 12 ve ilk 100 bine 16 Çınar Akademi öğrencisi girme başarısı gösterdi. Çınar Akademi öğrencilerinden Sıla Türkkal 1949’uncu sıralama başarısıyla YKS’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı.