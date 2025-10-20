İzmit Körfezi'nde 'allı turna' şöleni

Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan İzmit Körfezi, bu yıl da "allı turna" olarak da bilinen flamingoları ağırlıyor.

İzmit Körfezi’ndeki sulak alanlar, göç rotaları üzerinde bulunan allı turnalar için önemli bir konaklama ve beslenme noktası olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmit Körfezi, Türkiye’nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında allı turnaların suya yansıyan pembe görüntüleri, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için eşsiz manzaralar oluşturuyor.

"Doğayı korudukça, bu zarif misafirler yeniden şehrimizi ziyaret edecek"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından allı turnaların körfezdeki görüntülerini paylaştı. Büyükakın, paylaşımında, İzmit Körfezi’nin zengin besin yapısı ve sakin ekosistemiyle zarif kuşlar için önemli bir nokta haline geldiğini belirterek, "Göç rotaları üzerinde yer alan İzmit Körfezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoları ağırlıyor. Körfezdeki sulak alanlar, zengin besin yapısı ve sakin ekosistemiyle bu zarif kuşlar için önemli bir konaklama ve beslenme noktası haline geldi. Gün doğumunda ve gün batımında suya düşen pembe yansımalar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için eşsiz kareler oluşturuyor. Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmit Körfezi, sadece bir ulaşım ve sanayi havzası değil; aynı zamanda Türkiye’nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Doğayı korudukça, bu zarif misafirler yeniden şehrimizi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ekosistemin ve biyoçeşitliliğin canlanmasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre koruma projeleri de etkili oluyor. Bu çerçevede, Körfez’deki su kalitesini artırmak ve deniz yaşamını eski doğal yapısına kavuşturmak amacıyla yürütülen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" gibi çalışmalar sürüyor.