İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik bayrak açıldı

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünde 100 dalgıç tarafından İzmit Körfezi’nde 1923 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı. Dev bayrak dron ile de görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü Kocaeli’de renkli etkinliklerle kutlanıyor. 100 dalgıç İzmit Körfezi’nde dev Türk bayrağı açtı. 1923 metrekare büyüklüğündeki bayrak eşsiz bir görüntü oluşturdu. Öte yandan 10 ülkeden bin 86 sporcunun katılımı ile koşu da düzenlendi. Maraton 7’den 70’e kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Sekapark Uçurtma Tepesi alanında toplanan vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği bayrak açma anları ise dron ile havadan da görüntülendi.

"Kocaeli her zaman olduğu gibi milletine, devletine, bayrağına sahip çıkıyor"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku onur ve sevinçle kutluyorum. Bu çerçevede valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, OSB’lerimiz iş dünyamız halkımızla birlikte güzel programlar hazırladık. 100 yıl önce işgalden acıdan sonra genç Türkiye devletini kurduk. Kuruluş yüzyılını tamamlayarak artık ikinci yüzyıl bir diriliş ve kıyam, Türkiye yüzyılı olarak tanımlıyoruz. Bu çerçevede, bir az önce sizin de bildiğiniz gibi valiliğimiz önünde resmi programla kutladık şimdi de denizde en büyük bayrağı açarak dalgıçlarımızın faaliyetlerini hep beraber izledik. Bağımsızlığımızın sembolü şeref ve namusuz sembolü olan bayrağımızı onurla ve gururla izledik. Hem büyükşehir belediye başkanımız hem de vekilimizle beraber dalgıçlarımızı buna emek veren kardeşlerimizi selamladık ve bayramlarını kutladık. Kocaeli her zaman olduğu gibi milletine, devletine, bayrağına sahip çıkıyor" dedi.

"100. yıl etkinlikleri son derce güçlü bir şekilde kutlanmakta"

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl etkinlikleri son derece güçlü bir şekilde kutlanmakta. Şehrimizin, ülkemizin tüm fertleri cumhuriyete bağlılığını, cumhuriyetin değerlerine mirasına ve geleceğine nasıl sahip çıkacağını bir kez daha yurdun dört bir yanında gösteriyorlar. 100. yıl etkinlikleri dün ve bugün güçlü bir şekilde devam etti. 1923 metrekare büyüklüğündeki bayrağımızı denize açmak, zor bir çaba ve gayret gerektiriyor. Bu etkinliğe öncülük eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.