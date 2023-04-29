İzmit Körfezi'nde su kalitesine yakın takip

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülen proje çerçevesinde İzmit Körfezi ve Körfez’e akan 12 derede su kalitesi periyodik olarak takip ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin su kalitesinin izlenmesi için Körfez’e akan 12 derenin su kalitesini izliyor. TÜBİTAK-MAM ile yürütülen ‘İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi’ çerçevesinde TÜBİTAK tarafından Marmara Denizi’nden düzenli olarak örnekler alınıp, su kalitesi takip ediliyor.

İzmit Körfezi’nde bulunan 6 deniz istasyonundan 4 mevsim örnekler alınıyor. Ayrıca İzmit Körfezi’ne dökülen 12 derenin de su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” çerçevesinde belirleniyor. Bu çerçevede TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine ait araştırma gemisi İzmit Körfezi’nden örnekler aldı.

İzmit Körfezi’nde elde edilen veriler bütünleşik su kalitesi değerlendirme çalışmalarına nitelikte bir veri altlığı oluşturuyor. TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen söz konusu projenin sonuçları TÜBİTAK MAM heyeti tarafından bilgilendirme toplantısı halinde her yıl düzenli olarak Büyükşehir Belediyesine bildiriliyor. Ayrıca çalışma çerçevesinde İzmit Körfezi özelinde yıl içerisinde bir çalıştay düzenlenmesi hedefleniyor.