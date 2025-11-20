İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı

İzmit Körfezi’nde 2008 yılından bu yana yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında deniz ortamından toplam 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü temizlik ve denetim çalışmalarıyla İzmit Körfezi’nin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2008 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında deniz ortamından toplam 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, yaklaşık 300 kilometrekare yüzölçümüne ve 130 kilometre kıyı uzunluğuna sahip İzmit Körfezi’ni kapsıyor. Belediye, yalnızca yüzey temizliğiyle değil, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürüyor.

Reis Bey Kontrol Teknesi ile gemiler, kıyı tesisleri, sanayi tesisleri ve yüzeysel sular düzenli olarak kontrol ediliyor. Tespit edilen olumsuzluklar ve kirlilik kaynakları yetkili kurum ve kuruluşlara iletilerek önlenmesi sağlanıyor.

Denizde yaşayan canlılar için olumsuz etkiler oluşturan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunlarının temizlenmesi için geniş bir ekipman filosu görev yapıyor. Çalışmalarda, Körfez’de görevli 4 deniz süpürgesi, 2 kontrol botu, 2 gemilerden atık toplama gemisi, 3 amfibi sulak alan taşıtı, 4 atık toplama aracı ve 2 dere bariyeri kullanılıyor. Bu araçlar vasıtasıyla yağışlarla derelerden sürüklenen atıklar ve deniz tabanından yüzeye çıkan yosun çöpleri toplanıyor.