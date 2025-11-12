İzmit Körfezi'ne dökülen 12 dere sürekli denetleniyor

İzmit Körfezi’nin su kalitesinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunup artırılması amacıyla, Körfez’e dökülen 12 derenin su kalitesi sürekli izlenerek muhtemel kirlilik kaynakları denetleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile 2007 yılından bu yana su kalitesi izleme çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar kapsamında 6 istasyonda ve İzmit Körfezi’ne dökülen 12 derede (Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç) aylık olarak su kalitesi örneklemesi yapılıyor.

Saha çalışmaları sırasında debi, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve iletkenlik gibi parametreler yerinde ölçülürken, ileri tetkikler için alınan numuneler analiz edilmek üzere TÜBİTAK MAM Laboratuvarı’na teslim ediliyor.

TÜBİTAK MAM ile yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, İzmit Körfezi için çevresel kontrol ve iyileştirme önerileri geliştiriliyor. Ayrıca bu veriler, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işbirliğiyle kullanılarak Körfez’e dökülen 12 derenin "dijital ikiz" modelleri oluşturuluyor. Bu modellerin, akış, taşınım ve kirlilik taşıma süreçlerinin dijital ortamda izlenmesine ve senaryo analizleri yapılmasına imkan tanıyacağı bildirildi.