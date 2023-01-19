İzmit Körfezi'ni kirleten gemi deniz uçağının radarına takıldı: 14 milyon ceza

Kocaeli’de deniz uçağıyla yapılan rutin kontrolde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 14 milyon TL para cezası kesildi.

Kocaeli’de deniz uçağıyla yapılan rutin kontrollerde İzmit Körfezi’nde bulunan bir limanda deniz kirliliğine sebep olan gemi tespit edildi. Petrol türevi taşıyan AMO adlı kuru yük gemisinin Mongolia bandralı olduğu öğrenildi. Gemiye, denizi kirlettiği için 14 milyon 409 bin 865 TL para cezası kesilirken idari yaptırım sürecinin de başladığı bildirildi.