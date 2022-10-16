İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, gece saatlerinde yaptığı denetimde, Türk bandıralı ’Ondina’ isimli geminin yakıt transferi sırasında denizi kirlettiğini tespit etti. Gemiye 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesilirken, denizde temizlik çalışması yapıldı.