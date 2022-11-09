İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyonluk ceza
Kocaeli'de petrol türevleri taşıyan Comoros bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince 4 milyon 176 bin 91 TL para cezası verildi.
Kocaeli’de petrol türevleri taşıyan Comoros bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince 4 milyon 176 bin 91 TL para cezası verildi.
İzmit Körfezi’nde deniz uçağıyla kontrol gerçekleştirilirken, denizi kirleten gemi tespit edildi. İzmit Demiryeri mevkiinde bulunan Comoros bandıralı kuru yük gemisinin petrol türevleriyle denizi kirlettiği anlaşıldı.
Gemiye 4 milyon 176 bin 91 TL para cezası verilirken idari yaptırım süreci başlatıldı.