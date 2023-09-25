İzmit Körfezi'nin 816 yıllık karakolu

İzmit Körfezi’ni kontrol altında tutmak amacıyla 1207 yılında inşa edilen Hereke Kalesi, aralıklarla 10 yıl süren çalışmalar neticesinde orijinaline uygun olarak restore edilerek açılışı gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak ilçe ve ülke turizmine kazandırılan Hereke Kalesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesinde protokol üyeleri Hereke Kalesi’ni gezdi.

"Bu kale Hereke’nin tarihi niteliğini ortaya koyuyor"

Açılışta konuşan Başkan Söğüt, “Bugün sanatın ve tarihin bir arada bulunduğu mekandayız. Uzun uğraşlar ve emekler neticesinde yeniden ayağa kalkan bu kale Hereke’nin tarihi niteliğini ortaya koyuyor. Kültür varlıklarının geleceğe taşınması için çabalayan başta Fikri Işık’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve bizden önceki dönem belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Hereke dünya tarafından tanınan el emeği üretim noktası"

Hereke’nin tarihin önemli lokasyonlarından biri olduğunu belirten Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Hereke dünya tarafından tanınan el emeği üretim noktası. Bu noktanın incisi olarak kalenin ayağa kaldırılması oldukça önemliydi. Bakanlığım sürecinden bu yana istişarelerle ilerleyen önemli çalışma ortaya kondu. Bu gerekçeyle kültür yatırımlarına değer veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, eski dönem belediye başkanlarına ve bugün buranın açılışını yapmak nasip olan Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Körfez Belediyesi mehteran takımı da açılış öncesinde ve sonrasında mini konser verdi. Türk devletleri bayrakları ile süslenen surlarda vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi. Açılışla birlikte katılımcılara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hereke Kalesi

İzmit Körfezi’ni kontrol altında tutmak amacıyla inşa edilmiş bir liman-garnizon kalesi olan Hereke Kalesi, 1207 yılında inşa edildi. Türkler tarafından Orhan Bey döneminde fethedildi. Kale ile ilgili en eski görsel kaynak, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1536 yılları arasındaki Irakeyn seferi esnasında, saray vakanüvisi Matrakçı Nasuh tarafından yapılmış minyatürdür. Hereke Kalesi, aralıklarla on yıl süren çalışmalar neticesinde orijinaline uygun olarak restore edildi. Restorasyon sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve çeşitli üniversitelerin ilgili birimlerindeki öğretim üyelerinden oluşan danışma kurulu görev yaptı.

Restorasyon süreci peyzaj, iç-dış aydınlatma dahil olmak üzere tamamlandı. Hereke Kalesi, 4 kule, 2 burç ve surlardan oluşurken, kulelerden birisi 2 katlı olarak inşa edildi. Sur uzunluğu 300 metre, sur yüksekliği de 5 ile 13 metre arasında değişiyor. Restorasyon sürecinde bin 500 ton enjeksiyon uygulaması ve 2 bin 500 metreküp sur duvarı tamamlaması yapıldı.