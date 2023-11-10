İzmit Millet Bahçesi kente yeni bir soluk getirecek

Toplamda 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonlarıyla birçok etkinlik alanını içinde bulunduran İzmit Millet Bahçesi, tamamlandığında vatandaşların vazgeçilmez mekanlardan biri olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ilerleme oranı yüzde 44 olan İzmit Millet Bahçesi projesinde, birçok tesis, yapı ve sosyal alanlar yer alacak. İzmit Millet Bahçesi tamamlandığında içinde bulunduracağı lunapark, kafeteryalar, seyir amfisi, kaykay pisti, sergi yapısı, eğlence merkezi, düğün salonu, gözlem kulesi, doğa müzesi, sessiz bahçe, rekreasyon iskelesi, endemi bahçeleri, kuş gözlem platformu, yürüyüş alanları, anma tepesi, çocuk oyun alanı, gün batımı terası, kuş gözlem evi, kürek ve kayık kulübü, festival çadırı, spor alanları ve sosyal donatı yatırımlarıyla vatandaşla buluşacak. Gününü açık havada değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak İzmit Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkes için cazibe merkezine dönüşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, çalışmaların hızla devam ettiği İzmit Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın’a çalışmalar hakkında Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve diğer teknik personel detaylı bilgi verdi. Başkan Büyükakın’ın saha incelemesinde Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da hazır bulundu.