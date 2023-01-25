İzmit perileri kıyasıya mücadelede liderliğe yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Ege Yapı Urla Gençlik’i 88-85’lik skorla mağlup eden İzmit Belediyespor, ligde üst üste 10’uncu galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20. haftasında açılış mücadelesine Ege Yapı Urla Gençlik’e konuk oldu. Müsabakaya istediği gibi başlayamayan İzmit Perileri, ilk yarıyı 38-36 geride tamamladı. Heyecana sahne olan karşılaşmada İzmit Belediyespor, aradaki farkı korudu ve son çeyreğe 53-52’lik skorla girdi. Son çeyrekte de her iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca maç 76-76 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümünün sonunda parkeden 88-85’lik üstünlükle ayrılmayı başaran İzmit Belediyespor,, üst üste 10’uncu galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.