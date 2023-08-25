İzmit Perileri, Ormanspor deplasmanında
İzmit Perileri, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk maçında OMG Ormanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İzmit Perileri, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk maçında OMG Ormanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ING Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonunun fikstür çekimleri tamamlandı. 15 takımın mücadele edeceği sezonun ilk maçında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, OGM Osmanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmit Perileri ilk iç saha maçını ise ÇBK Mersin ile yapacak. Son haftayı da bay geçecek temsilcimizin hedefi Avrupa seviyesine yükselmek olacak.