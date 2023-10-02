İzmit'te 3 sokak yola kavuşuyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç sokağı yola kavuşturarak vatandaşların ulaşım sorununu çözüyor.

İzmit Belediyesi, kentteki vatandaşların konfor alanlarını arttırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Mahallesindeki Küpe Çiçeği, Barış Çiçeği ve Tütün Sokak olmak üzere üç sokağı yola kavuşturuyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Barış Çiçeği Sokak tamamen açıldı. Küpe Çiçeği Sokakta ise çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Bölgede bulunan bin 60 metre uzunluğundaki yol için toplamda bin 800 metreküp hafriyat kullanılırken 800 ton stabilize malzeme serildi. Ekiplerin çalışmaları kentin farklı bölgelerinde devam edecek.