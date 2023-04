İzmit'te 7 bin 128 çocuk yüzme öğrendi

TAKİP ET

Yüzme eğitimi alan sporcular ve aileleriyle iftar programında bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "2019 temmuz ayından itibaren özellikle yüzme çalışmalarımıza, yüzme sporunu destekleme çalışmalarımıza 4 yıldır devam ediyoruz ve 4 yılda toplamda 7 bin 128 çocuğumuza yüzme eğitimi verdik" dedi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla Dernekler Yerleşkesinde İzmit Belediye Spor Yüzme takımı sporcuları ve aileleriyle iftar programı gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, yüzme eğitmenleri, minik sporcular ve aileleri katıldı.

İftar programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Spor kenti İzmit vizyonuyla yola çıktığımızda gençlerimiz çocuklarımız sporun her dalında desteklenmesi çok önemli diyerek çalışmalarımızı yürütme gayreti içindeyiz. Daha da önemlisi hangi alanda ne emek verirseniz verin aile desteği çok önemli. Öncelikle değerli anne babalara çocuklarınızın yolunu açtığınız için onları her platformda desteklediğiniz için başarısında da başarısızlığında da yanında arkasında dağ gibi durduğunuz için onları kötü alışkanlıklardan koruyacak spor aktivitelerinde ve akıllı bireyler, iyi sporcular olarak yetişmesinde desteklediğiniz için, ben de bir anne olarak ve bu kentte yaşayan bir vatandaş olarak kentim adına tüm velilere bir teşekkürü borç bilirim. Onlar bizim geleceğimiz. Onların her alanda başarılı olması, kararlı olması, ayağının yere sağlam basması ve ideallerinin olması, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi çok kıymetli" dedi.

"Bu senede vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik"

Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini kaydeden Hürriyet, "Ramazan ayı dayanışma, hoşgörü ve paylaşma ayı. Daha da önemlisi aynı sofrayı paylaşabilmek, aynı duaları paylaşabilmek, birbirimize iyi dileklerde bulunabilmek ve bu Ramazan ayının güzelliklerini beraberce paylaşabilmek çok kıymetli. O yüzden de Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu senede vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik" diye konuştu.

"7 bin 128 çocuğumuza yüzme eğitimi verdik"

2019 yılından bu yana 7 bin 128 çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini ifade eden Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yüzme eğitimi verdiğimiz alanımız ve üstündeki Aquapark şu anda tamamen İzmit Belediyesi uhdesinde ve tamamen İzmit Belediyesi sporcularına destek vermek için kullanılabiliyor. Eğitime katılan öğrenciler arasında yaşları küçük ve yetenekli sporcularımız İzmit Belediye Spor Yüzme takımımıza seçildi. Ve şuan itibariyle kulüp alt yapısına seçilen öğrencilerimizle birlikte tam 125 kıymetli yüzme sporcumuz bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünden hareketle sporcularımızın iyi birer sporcu olarak yetişmesini önemsiyor ve ‘başarı ondan sonra muhakkak gelecektir’ diyoruz. Aradan geçen 3 yılın sonunda ve bu proje çerçevesinde seçilen sporcularımız Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yüzme yarışlarına katılarak başarı elde ettiler. Bu yarışmalarda başarı gösteren cesaret gösteren ve bu eğitimlerimizle büyük bir kararlılıkla düzenli bir şekilde bu eğitimlerden geçen başarılar elde eden her bir evladımıza her bir sporcumuzu gönülden yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun"

Konuşmaların ardından sporcuların aileleri Başkan Hürriyet’e verdikleri desteklerden dolayı çiçek takdim etti.