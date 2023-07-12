İzmit'te çocuklar etkinliklerle eğleniyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde her gün farklı mahallelerde düzenlenen çocuk etkinliklerinde minikler eğlenceli anlar yaşıyor.

İzmit Belediyesi, yaz tatili sürecinde çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çocukların keyifli zaman geçirmeleri adına başlayan etkinliklerde minikler doyasıya eğleniyor.

Terzibayırı’nda gerçekleştirilen etkinliklerin güzel olduğunu söyleyen İzmitli Romanlar Derneği Başkanı Cengiz Demir, "Bu gibi etkinlikler mahallemiz çocukları adına çok güzel oluyor. Çocukları sosyalleştirmek, birbiri ile kaynaştırmak güzel şeyler. Bize ekibini gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e mahalle adına teşekkür ediyorum" dedi.

Terzibayırı Mahalle Sakini Türkan Yavaşoğlu ise "Gerçekleştirilen etkinliği gerçekten çok beğendi. Bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.