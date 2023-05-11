İzmit'te depremzede minikler için 'Çocuklar Gülsün' etkinliği

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile depremden etkilenerek kente gelen çocuklara yönelik "Çocuklar Gülsün" etkinliği düzenlendi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yaşanan deprem felaketinden etkilenen çocukların yaralarını sarmak, günlük hayata adaptasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen Çocuklar Gülsün etkinliği, bu defa Balkan Dernekleri Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa depremden etkilenerek Yenişehir, Yahya Kaptan, Kadıköy, 28 Haziran, Mehmet Ali Paşa mahallelerine yerleşen minikler ve aileleri katıldı.

"Amacımız çocukların yüzünü güldürmek"

Programın açılışında konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, "6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından kentimize gelen çocuklarımızla bir araya gelelim istedik. İzmit Belediyesi iş birliği ile düzenlediğimiz etkinliğimizde amacımız çocukların yüzünü güldürmek ve çocukları mutlu etmektir. Bu güzel programın devamını Kuruçeşme, Saraybahçe gibi İzmit’in diğer bölgelerinde de yapmayı planlıyoruz" dedi.

Müzik, dans, palyaço, yüz boyama, patlamış mısır, pamuk şeker, mum boya ve keçeli kalem ile resim yapma, tüm çocukların interaktif katılımı ile tablo üzerine guaj boya resim yapma gibi birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı programda çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlik havasında geçen etkinlikte tüm katılımcılara kek ve limonata ikram edildi.