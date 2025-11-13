İzmit'te iki çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine aranan 2 çocuğun üzerinde 52 kesici alet ve şok cihazı ele geçirildi.

İzmit'te iki çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli yaşı küçük şahısların üzerleri arandı. Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak, 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile ve şok cihazı ele geçirildi.

