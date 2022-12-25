İzmit'te minikler drama eğitimi alıyor

Her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (İZMEK) verilen drama eğitimi, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile faaliyetlerine devam eden İZMEK, binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandırmaya devam ediyor. İZMEK bünyesinde yer alan el sanatları, yabancı dil, kişisel gelişim kurslarının yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanındaki kurslar da ilgi görüyor. Bireylerin hayal güçlerini canlandırmak ve aralarındaki etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen drama kursu da haftanın 2 günü Belsa B Blok’ta devam ediyor. Drama yetişkin grubu 15 kişi ile çarşamba günleri, drama çocuk grubu ise 13 kişi ile cumartesi günleri derslerini gerçekleştiriyor.

Bir grupla herhangi bir konu veya düşünce üzerine grubun yaşantılarından faydalanılarak rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerle canlandırıldığı drama kursunda her hafta ilgili grup özellikleri doğrultusunda bir konu ve kazanım belirlenerek ders planı hazırlanıyor. Drama atölyesinde katılımcılar olayları farklı bakış açısıyla deneyimle fırsatı bulurken, kendilerini ifade etme ve empati yeteneğini geliştiriyor.