İzmit'te narkotik operasyonunda 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

İzmit’te narkotik ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı ekipler tarafından İzmit’te bir evde yapılan aramada 3 kilo 500 gram esrar yakalandı. Olay ile ilgili Y.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Polisin konuyla ilgili incelemesi devam ediyor.