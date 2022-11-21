İzmit'te otobüs durağındaki şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüs durağında bulunan bankın üzerine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden laptop, kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağındaki bankın üzerinde çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol trafiğe kapatılarak, araçlar tramvay yoluna yönlendirildi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden laptop, kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.