İzmit'te özel bireyler için yaşam merkezi yapılıyor

Özel bireylere yönelik yapılacak olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinde zemin güçlendirme ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Merkezde psikoterapi biriminden bilişim atölyelerine, hidroterapi havuzundan otizm eğitim odasına kadar her şey düşünüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireyler için engelsiz yaşam merkezleri inşa ediyor. Bu çerçevede Gebze’de inşası devam eden Engelsiz Yaşam Merkezinin ardından İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı. Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için zemin güçlendirme ve hafriyat çalışmalarına başlandı. Alanın tamamına yapılacak 3 bin 200 jet grout imalatının bin 950’si tamamlandı. Projede planlanan H blok kısmında ise hafriyat çalışmaları devam ediyor. Vinsan Kampüsü içinde Lastik-İş Sosyal Tesislerinin üst tarafında yapılacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür özel bireye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı.

913 metrekare olan bodrum katta; sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5 bin 264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü. Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, destek personel odası, depo, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi avlusu ve çocuk oyun alanı bulunuyor.