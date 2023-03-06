İzmit'te tonlarca ambalaj atığı toplanıyor

İzmit Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmaları çerçevesinde aylık ambalaj atığı toplama miktarı 400 tona ulaştı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. İzmit’te 7 araç ve 21 personel ile ambalaj atıklarını toplama çalışmaları düzenli periyotlarda yapılıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde aylık ambalaj atığı toplama miktarı yaklaşık 400 tona ulaştı.