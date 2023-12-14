İzmit'te yapı ve ruhsat işlemleri dijitale taşınıyor

İzmit Belediyesi, 1 Ocak 2024 itibariyle imar ve yapı ruhsatı işlemlerini dijital ortama taşıyacak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Otomasyon ekibi ve paydaş firma tarafından geliştirilen sistem 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle hizmete açılacak. Vatandaşlara ve mimarlara büyük kolaylık sunacak olan sistem TMMOB bileşenlerine tanıtıldı. toplantıda katılımcılardan gelen geri bildirimlere istinaden uygulamanın bir sonraki güncellemeleri görüşüldü. Dijitale taşınana yapı ruhsat süreci ile vatandaşlar istediği yerden ve istediği zaman başvuru sürecini takip etme, eksik evrakları tamamlayabilme ve güncelleyebilme, belediyeden geri bildirim alma gibi süreçleri belediye hizmet binasına gelmeden de hızlı ve kolay şekilde yapabilecek.

Öte yandan, zemin durum, imar durum, mimari ön inceleme, yapı ruhsat ve zemin etüt belgelerinin takibini dijital ortamda yapabilecek. Bu hizmet ile imar ve yapı işlemleri hız kazanırken fazla kağıt kullanımının azalması ile tasarruf sağlanacak. Sistem üzerinden e-posta ve SMS geri bildirim seçenekleriyle vatandaşlar süreç içinde yaşanan ilerlemeden anlık olarak haberdar olabilecek. E- iskan ve e- ekspertiz uygulaması geliştirilmeye devam ederken önümüzdeki süreçte devreye alınacak.