İzmit'te yüz güldüren hizmet

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmetine başladı. İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal izolasyona maruz kalan ve hane için bakımını gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üzeri veya herhangi bir engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar hizmetten faydalanabilecek.