İzmitli kadınların öyküleri kitap haline getirilecek

İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınların yeteneklerini keşfetmesi amacıyla başlatılan yazarlık atölyesini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi. Kursiyerlerin kaleme aldıkları öykülerin kitap haline getirileceği öğrenildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınların yeteneklerini keşfetmeleri ve yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla başlatılan yazarlık atölyesi tamamlandı. Bu süreçte KOÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır tarafından 19 kadına yazarlık eğitimi verildi.

Yazarlık atölyesini başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde takdim edildi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu’nun da katıldığı sertifika programında kursiyerler böyle bir çalışmaya öncü olduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Atölye kapsamında eğitim alan kursiyerlerin yazdığı öyküler ise kitap haline getirilecek.

Sertifika töreni esnasında programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Bu projeyi duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Daha önce de kadın tiyatrosu sahneleyip çok olumlu tepkiler almıştık. Kadınlarımızın sosyal hayatta varlıklarını hissettirmelerinden çok etkilenmiştik. Kadınların hayata ve kendilerine dair mutlaka söyleyecekleri vardır" dedi.