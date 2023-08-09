İzmitli periler yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kocaeli’yi temsil edecek İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi antrenmanlarına başladı.

2023-2024 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kocaeli’yi temsil edecek İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni transferleriyle birlikte ilk antrenmanını Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Asistan Koç Murat Tuna önderliğinde yapılan antrenmanda takımın moralinin yüksek olduğu gözlendi. Yeni sezonla ilgili hedeflerinden bahseden İzmit Belediyespor’un asistan koçu Murat Tuna, “Sezonumuza bugün itibariyle başlıyoruz. Başantrenörümüz Hasan Fırat Okul’un milli takımdaki görevinden dolayı onsuz başlıyoruz. Birkaç hafta da onsuz devam edeceğiz. Türk oyuncularımızın hepsi burada. Yabancı oyuncularımız da bir hafta sonra bize katılacak. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum. Geçen sezon TKB’de şampiyon olduktan sonra bu sene de hedefimiz Süper Lig’te kalıcı olmak. Sonrasında da Play-Off’larda yer almak. Play-Off’ta gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

İzmit Belediyespor’un yeni transferlerinden Özge Yavaş Özışık, "Burada olmaktan çok mutluyum. Eski takım arkadaşlarım ve eski koçumla çalışıyor olmaktan da ekstra mutluyum. Bu sene umarım sakatlıktan uzak başarılı güzel sezon geçiririz. Herkese iyi sezonlar diliyorum" diye konuştu.

"Yeni sezonda çok başarılı bir İzmit Belediyespor olacak"

İzmit Belediyespor’a bu sezon katılan Ayşe Cora, “ Başantrenörümüz Fırat Okul’la daha önceden Fenerbahçe’de çalıştım. Çok başarılı ve verimli geçmişti. Hem takım olarak hem bireysel oyuncu olarak çok verimli sezon geçirmiştim. Şimdi İzmit’te buluştuğumuz için çok mutluyum. Bu sezon güzel ve geniş kadro kurduk. Antrenör kalitemizin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni sezonda çok başarılı bir İzmit Belediyespor olacağımızı inanıyorum" şeklinde konuştu.