İzmitli Perileri Tourısm X Boğaziçi Basketbol'u 94-84 mağlup etti

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Tourısm X Boğaziçi Basketbol'u 94-84 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İzmitli Perileri Tourısm X Boğaziçi Basketbol'u 94-84 mağlup etti
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İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Tourısm X Boğaziçi Basketbol’u 94-84 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final serisini ikinci maçında Tourısm X Boğaziçi Basketbol’a konuk oldu. Evindeki ilk maçta rakibini mağlup eden İzmit’in Perileri, ikinci maçı da 94-84 kazandı. Adını yarı finale yazdıran İzmit Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne bir adım daha yaklaştı.