İzmitli perileriler Edremit Güre Belediyesi'ni mağlup etti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde zirve mücadelesi veren İzmit Belediyespor, deplasmanda Edremit Güre Belediyesi’ni 70-75 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor, 16’ncı haftada deplasmanda Balıkesir ekibi Edremit Güre Belediyesi’ne konuk oldu. Zorlu mücadelede rakibini 70-75 mağlup eden İzmit Belediyespor, galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve zirve takibine devam etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu sezon bir üst ligi hedefleyen takımı yalnız bırakmayarak maçı tribünden takip etti. Başkan Hürriyet, alınan galibiyet sonrasında tüm oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Hürriyet ayrıca maçı birlikte izlediği Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve tüm Edremit halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.