İzmitli sporcular sahadan galip ayrıldı

İzmit Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı İlkem Yapı Tarsus Spor’u 87-83 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Ligi’nde İzmit’i gururla temsil etmeye devam ediyor. Ligde zirve mücadelesine devam eden İzmit’in sporcuları, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen müsabaka sonucunda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor rakibini 87-83 mağlup etti. Zorlu bir deplasmanı galibiyet ile geçen İzmit’in sporcular, bu hafta sonu kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.