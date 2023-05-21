İzmitliler 'Gençlik Yürüyüşü' ile bir kez daha bayram kutladı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği "Gençlik Yürüyüşü", İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşti.

İzmit Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na 104. yıl dönümüne özel etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, doğa ile iç içe "Gençlik Yürüyüşü" düzenledi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlik eğlence dolu anlara sahip oldu. İlk olarak Umuttepe Kent Ormanı’nda 8 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılar ardından İzmit Belediyesinin kendileri için hazırladığı kahvaltıya geçtiler. Daha sonra müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.