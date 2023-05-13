İzmitliler güne sıcak çorbayla başlıyor

İzmit Belediyesi, hafta içi her gün sabah erken saatlerde mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıyor.

Soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan mobil ikram araçları İzmitlilerin memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Aşevinde öz kaynaklarla hazırlanan çorbalar, yoğun olarak kullanılan hastane, okul ve iş istikametleri noktasında sabahın erken saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mobil ikram araçları, hafta içi her gün Kuruçeşme, Doğu Kışla, Umuttepe, Yeni Cuma ve Ordu Evi’nde vatandaşlarla buluşuyor.

Mobil ikram araçlarından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletiyor. İzmit Belediyesi’nin tam donanımlı mutfağa sahip gezici ikram aracı hafta içi her sabah hastane, fabrika, durak ve kalabalık meydanlarda çorba dağıtımı yapıyor. Ayrıca cuma namazı sonrasında vatandaşlara kek, çay gibi ikramları sunuluyor.